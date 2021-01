Pomeriggio di paura ad Arpaia dove un bimbo di otto anni è stato investito, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze, da un’auto di passaggio. Nessuna importante conseguenza, come detto, ma notevole spavento per il piccolo, per i suoi familiari e per quanti si sono trovati ad assistere alla spiacevole scena.

