Intervento unitario di Flc Cgil (segretario Evelina Viele), Cisl Scuola (Salvatore Bonavita), Uil Scuola (Amleto De Migris), Snals (Florindo Rosa) e Gilda (Colomba Donnarumma) sulle criticità ad avviso delle sigle “irrisolte” per quanto concerne l’apertura in sicurezza delle scuole, in particolare di quelle superiori su cui si soffermano i sindacati in termini di forte critica nei confronti della Provincia di Benevento per quanto concerne i contenuti del Tavolo tecnico provinciale svoltosi in Prefettura e del relativo Piano sicurezza e dunque sulle decisioni maturate rispetto “il piano orari” ritenuto “di difficile applicabilità”, in particolare con riguardo “il rispetto degli obblighi contrattuali” ma anche lo stesso “piano trasporti Covid”.

