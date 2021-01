E’ Andrea Pinamonti il nome caldo per l’attacco del Benevento. Come anticipato su queste pagine, l’attaccante di proprietà dell’Inter è tra i candidati in cima alla lista dei desideri della società giallorossa per rinforzare il reparto avanzato. I due club hanno già avviato i primi contatti, iniziando a ragionare sulla base di un prestito oneroso con opzione di riscatto, che magari potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

