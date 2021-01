Spirate due persone ieri presso il ‘San Pio’: un 70enne di Montesarchio e un 72enne del napoletano, residente a Saviano. Altre due vittime nella lunga scia di morte innescata dal nuovo Coronavirus. Insomma, prosegue la triste successione di decessi a causa della pandemia sul territorio e in particolare anche di persone da fuori provincia ricoverate presso il nosocomio. Ieri peraltro in positivo una dimissione per un paziente sannita ma anche in negativo tre nuovi ricoverati presso l’area Covid-19 dell’ospedale ‘San Pio’. Si è trattato di due pazienti sanniti e di un degente proveniente da fuori provincia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia