San Giorgio del Sannio – Appalto rifiuti, verso risoluzione del contratto: lavoratori ancora senza stipendio

L’ex consigliere Franco Cuomo, che ha annunciato la candidatura alle prossime elezioni amministrative al fianco di Angelo Ciampi, ha proposto un’iniziativa solidale per sostenere le famiglie degli operatori ecologici. Una proposta motivata dai numerosi stipendi arretrati dei dipendenti della Gpn, da mesi e mesi in stato di agitazione, autori anche di uno sciopero per sensibilizzare l’opinione pubblica alla difficile condizione in cui versano.

