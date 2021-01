L’amministrazione avrebbe potuto puntare sul fondo Sport e periferie per cercare, seppur in maniera non risolutiva, di sventare il rischio incompiuta del Palazzetto di Apice. Questa in estrema sintesi la posizione del consigliere di opposizione Ivan Zullo in merito all’impianto di corso Italia. Sul punto abbiamo raccolto le osservazioni del vicesindaco Raffaele Bonavita, che ha richiamato una nota del sindaco Pepe relativa alle Universiadi organizzate a Napoli.

