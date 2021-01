Dopo l’annuncio di capodanno del sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli, sulle prime notizie in merito al riemergere della positività al Covid 19 di persone legate alla Casa albergo per anziani, arrivano i risultati ufficiali dei tamponi. Non si tratta di 14 ospiti positivi ma di 9, mentre viene confermato il numero di positività degli operatori che sono 3. Dunque, una situazione comunque migliore di quanto si prospettava dalle prime notizie ufficiose.

