L’ex Ospedale Maria Delle Grazie della cittadina del Titerno si guadagna un ruolo in prima linea nella guerra innescata per debellare la pandemia che da ormai quasi un anno sta costringendo l’intero mondo a vivere in situazioni di oggettiva criticità. Come annunciato qualche giorno fa, ieri mattina, presso la struttura polifunzionale di Cerreto Sannita, sono iniziate le operazioni per vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari del distretto telesino maggiormente esposti al contagio e gli operatori delle strutture sanitarie territoriali convenzionate.

