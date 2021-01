Una lunga attesa per un problema che ha creato tanti disagi, non per il solo Comune di San Leucio del Sannio, ma in generale per la viabilità nella valle del Sabato. Ora, finalmente, la Provincia di Benevento ha pubblicato il bando per i lavori di risanamento della frana lungo la strada provinciale Ciardelli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia