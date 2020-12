Si avvicina un traguardo atteso da decenni: quello del potenziamento e dell’effettiva trasformazione in strada a quattro corsie della Statale 372, una arteria killer che negli anni ha visto numerosi incidenti, anche mortali e che ora si spera possa risultare molto più sicura. E’ stato aggiudicato da Anas (Gruppo FS Italiane) l’appalto integrato per la progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento a quattro corsie della strada statale 372 ‘Telesina’ – 1° lotto dal chilometro 37 (corrispondente allo svincolo di San Salvatore Telesino) al chilometro 60,900 (in corrispondenza dello svincolo di Benevento), in provincia di Benevento, per un investimento complessivo di circa 460 milioni di euro.

