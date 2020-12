Dopo diversi giorni con più vittime, la principale notizia positiva emersa ieri, per l’andamento dell’epidemia da SarsCov2 nel beneventano, è quella relativa alla assenza di nuovi decessi per ‘Covid-19’. Un dato importante, dopo tanti, troppi lutti, come il non aumento dei pazienti in condizioni gravi in intensiva (quattro), ma anche ieri non sono mancati più indicatori capaci di descrivere la pericolosità del virus.

