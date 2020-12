Da quando il Benevento ha cambiato faccia, non smette di stupire. Una mentalità nuova, un assetto d’impostazione diverso e un racconto che passa anche attraverso i numeri. Quelli collezionati dalla difesa giallorossa, la meno battuta dell’ultima fetta di campionato – solo 3 i gol subiti in un mese o poco più di campionato – e, in particolare, dal numero uno della Strega, per restare in tema di cifre. Lorenzo Montipò è infatti il portiere con più clean sheets all’attivo in Serie A

