Denunciato per uccisione di animali e per detenzione abusiva di munizioni un sessantunenne pensionato residente a Faicchio: ha ucciso il proprio cane da caccia, per ragioni che restano da chiarire ed è stato beccato in possesso non legale di munizioni.

