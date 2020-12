Con il dodici per cento il Movimento Cinque Stelle, ancora alle regionali campane, si è posizionato sul podio dei partiti politici in città e come seconda forza nella costruzione dell’alternativa all’amministrazione in carica. Ora proprio i pentastellati affronteranno la prova delle alleanze. Saranno, innanzitutto alternativi all’amministrazione Mastella. Hanno dato poi disponibilità al “dialogo” con le forze con cui governano il Paese, cioè Pd e Articolo 1.

