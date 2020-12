Saranno disponibili a partire da domenica prossima, il 27 dicembre, le prime dosi di vaccino in Campania. Il ‘V-Day’ vaccinale campano coinvolgerà sette aziende ospedaliere con cento dosi per ognuna. I preparati saranno distribuiti in apposite borse speciali progettate dalla stessa ‘Pfizer’ (la multinazionale statunitense che con la tedesca Biontech ha per prima tagliato il traguardo di un vaccino contro il Sars-Cov-2) e consegnate presso i nosocomi per la pronta somministrazione.

