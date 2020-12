Live or not? La domanda del mondo della cultura, il primo a chiudere i battenti in questo 2020, l’ultimo a rialzarsi. E se, come è già stato detto, in tanti, tantissimi si sono attrezzati per il mondo digitale programmando live e dirette streaming di spettacoli, presentazioni, musica e danza, Michelangelo Fetto, direttore della Compagnia Solot, non è dello stesso avviso, un’opinione che è rimasta invariata dalla chiusura di marzo a quella di ottobre.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia