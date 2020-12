Ritrovamento archeologico nel fiume Sabato: spunta una cornice modanata in marmo bianco

Nei giorni scorsi la Soprintendenza è intervenuta per recuperare un frammento di cornice modanata in marmo bianco depositato su una delle sponde del fiume Sabato a Benevento – si legge così nella nota del Servizio Educativo Sabap Caserta-. Dopo la segnalazione di Valentina Ricciardi, il funzionario archeologo responsabile e gli assistenti tecnici della Soprintendenza hanno predisposto tutte le attività necessarie per portare in sicurezza il reperto.

