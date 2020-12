Ennesima vittima del Covid-19 ieri al ‘San Pio’, stavolta non un residente nel beneventano ma comunque in un centro a ridosso del Sannio: a perdere la vita un 74enne di Cervinara. Giornata tra elementi positivi e altri meno sul fronte degli ospedalizzati: dieci le dimissioni (tra cui otto sanniti) ma al tempo stesso altri cinque ricoveri per pazienti in condizioni serie (quattro i sanniti).

