Moderati fuori dalla maggioranza: oggi ci saranno altri tre addii

“Dopo 15 anni lascio Palazzo Mosti. Ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di consigliere comunale, di assessore e per un periodo anche di vice sindaco. Ho avuto la fortuna di conoscere tanti amministratori che hanno condiviso con me le varie consiliature e ho conosciuto tanti dipendenti che con serietà e professionalità mi hanno supportato. Grazie a tutti loro e grazie soprattutto ai tanti amici che per varie volte, con la loro preferenza, mi hanno permesso di poterli rappresentare… l’impegno in politica sicuramente continuerà”. Così Picucci ha annunciato l’addio alla Giunta Mastella.

