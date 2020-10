Droga e soldi in auto, in manette pusher 21enne

I carabinieri della stazione di Baselice (afferenti alla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo) hanno tratto in arresto un ventunenne del luogo per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, mirato alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno controllato, in una località isolata di Foiano di Val Fortore, un’autovettura a bordo della quale erano tre giovani, l’arrestato e due ragazzi ventiduenni del beneventano.

