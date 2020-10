“Abbiamo voluto le istituzioni per dare un segnale importante per tutta la popolazione per le vaccinazioni antinfluenzali. Sono soddisfatto per l’adesione dei presidenti Ordine Medici e Ordine Infermieri, del sindaco del capoluogo, del presidente della Provincia, del prefetto, del procuratore, del questore. Un esempio da parte delle istituzioni per fare capire che tutti debbono vaccinarsi, in particolare le categorie a rischio. Importante l’adesione dei pediatri di libera scelta, 27 su 28 hanno dato adesione per le vaccinazioni presso gli ambulatori, stesso sforzo da parte dei medici di medicina generale e dalle aggregazioni territoriali funzionali. I vaccini saranno fatti o presso gli ambulatori o presso le Aft o su un truck, per favorire la vaccinazione antinfluenzale e antipneuomococcica”. Così il direttore generale dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe ha presentato ieri mattina l’iniziativa che ha sancito la partenza della campagna vaccinazioni antinfluenzali, con un primo stock di 23mila dosi per bambini con meno di sei anni e per persone con 65 o più anni.

