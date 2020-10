Sul territorio sannita per il momento sembra non registrarsi la dinamica di crescita tumultuosa del contagio riscontrata ieri in Campania con il bollettino dell’unità di crisi regionale che ha riscontrato 390 nuovi contagi a fronte di 8.311 tamponi; nel Sannio riscontrate tre guarigioni e refertati tre nuovi casi, due per pazienti entrambi ospedalizzati presso il nosocomio ‘San Pio’ residenti in provincia e un caso di un paziente domiciliare in città.

