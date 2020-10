Mettersi alle spalle la pesante sconfitta con l’Inter, rivolgere subito il pensiero al Bologna, a un match che, dal punto di vista della classifica, riveste sicuramente maggiore importanza rispetto a quello con i nerazzurri. Nel day after, il Benevento si lecca le ferite e prova a guardare avanti, a un altro esame delicato che non può essere sbagliato. In mezzo, però, c’è pure il mercato a tenere banco. Foggia ha dichiarato chiuso quello in entrata: per il direttore sportivo giallorosso, l’organico è al completo e non ha bisogno di ritocchi. In realtà, però, qualche altro rinforzo a Inzaghi servirebbe e la società vorrebbe pure accontentarlo, ma è chiaro che tutto è subordinato alle partenze.

