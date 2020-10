Il passivo è di quelli pesanti, ma nonostante tutto Inzaghi non fa drammi. Del resto, una sconfitta con l’Inter era da mettere in preventivo ed è per questo che il tecnico giallorosso prova a ricavare tracce positive anche dal ko subito contro i nerazzurri. “Non sono queste le partite in cui dobbiamo portare a casa punti – ha chiarito subito il driver giallorosso –, sapevamo di affrontare una grande squadra. Dopo una gara del genere, mi tengo stretti il coraggio e la mentalità mostrati dai miei ragazzi”.

