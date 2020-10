Benevento, troppi regali: la Strega deve inchinarsi all’Inter [FOTO]

Era una prova ai limiti del possibile. Quella di Benevento-Inter sin dalla vigilia sembrava una storia dall’epilogo già deciso e la truppa di Inzaghi ha fatto davvero poco per provare a scriverne un finale diverso. È andata al tappeto dopo pochi secondi e non ha più trovato le energie per rialzarsi e reagire: stordita e disorientata, la Strega alla fine è uscita sconfitta (5-2 il risultato finale) con i lividi dal confronto con i nerazzurri che non hanno dovuto faticare più di tanto per portare via i tre punti dal ‘Vigorito’.

