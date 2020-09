I Cinque Stelle criticano la nomina in Giunta regionale del neo assessore Morcone e ricordano come sia il padre del contestato progetto del biodigestore a Benevento: “La notizia che Mario Morcone, ex prefetto e presidente della ‘Greenenergy Holding’ sarà assessore alle Politiche della Sicurezza in Regione Campania, se confermata – come tutto lascia pensare – è un duro colpo ai cittadini del Sannio”.

