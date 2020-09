Ultimi appelli al voto nel centrosinistra per spingere gli elettori verso il via libera al De Luca bis e naturalmente per vincere la concorrenza interna che vede nella coalizione 14 candidati al Consiglio regionale nella circoscrizione di Benevento. Il candidato di Fare Floriano Panza si è giocato in zona Cesarini la carta ‘rosa’ nel senso di Giro d’Italia. Nel centrodestra invece l’ultimo appello al voto si concentra sulla sollecitazione agli elettori a voltare pagina e dunque a spodestare De Luca. Lì mette il mirino la Lega col coordinatore provinciale Ricciardi, che accusa: «La nostra classe politica è dedita al piccolo scambio elettorale».

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia