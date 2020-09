E’ conto alla rovescia anche a San Giorgio del Sannio per l’inizio dell’anno scolastico. Il Comune, in ottima compagnia, è impegnato in una corsa contro il tempo per farsi trovare pronto giovedì 24 settembre, data di ripartenza delle lezioni in Campania. Sono in corso i lavori per l’allestimento delle aule del ‘Montalcini’ e nei giorni scorsi è stato rivestito di ufficialità anche l’accordo con i privati.

