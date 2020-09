Due interventi rispettivamente della Fp Cgil e del Fials sulla vertenza dei lavoratori del Servizio 118 per l’Asl Benevento, che vede come concessionario in regime di proroga visto che l’appalto è scaduto da tempo la Confederazione nazionale Misericordie. La richiesta comune è quella di corrispondere “lo stipendio di agosto, non ancora corrisposto” e anche quella all’Asl di accelerare per l’affidamento del servizio con nuovo bando di aggiudicazione.

