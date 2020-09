Là davanti c’è bisogno di qualità vera e non a caso è proprio per la prima linea che si registra parecchio fermento in casa Benevento. L’attaccante esterno rappresenta la priorità assoluta e, in tal senso, il club di via Santa Colomba ha individuato due profili che rispondono perfettamente all’identikit della pedina che la Strega vuole aggiungere al proprio reparto offensivo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia