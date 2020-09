Un bilancio su 5 anni di gestione della Regione Campania, con particolare attenzione a quanto fatto per il Sannio: l’intervento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ieri al ‘San Pio’, per una cerimonia dedicata al percorso antiviolenza ‘Florence’ attivato presso il nosocomio ed anche l’anticipazione di una novità rilevante per il nostro territorio già entro il mese di ottobre: “l’istituzione di un ospedale di comunità a Cerreto Sannita e altre assunzioni in dirittura di arrivo per l’Asl Benevento con 30 infermieri e 30 oss”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia