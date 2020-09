L’infortunio al ginocchio lo terrà lontano dal campo ma gli permetterà di confinare le emozioni in tribuna, lasciando aperto uno spiraglio di cuore per il confronto con quei colori che richiamano sfumature di casa. Doveva essere il grande ex del pomeriggio sannita Nicolas Viola, protagonista in Serie B con la maglia del Benevento lì dove la sua Reggina tornerà a farsi largo dopo un’annata da sogno conclusa con la promozione. Il fastidio accusato dal dieci della Strega lo terrà fuori dai giochi ancora per qualche settimana, ma al Vigorito avrà l’occasione di riabbracciare un mondo al quale resta ancora oggi molto legato.

