E’ sempre al centro del vortice di mercato il Benevento che, nonostante i sei acquisti già messi a segno, non ha intenzione di fermarsi e che, al tempo stesso, deve lavorare in uscita proprio per far spazio ad altri possibili innesti. Guarda sempre all’attacco Pasquale Foggia, a quella prima linea già rinforzata da Caprari e Lapadula. Non basta, perché per completare il reparto offensivo la Strega ha bisogno di almeno un altro elemento, se poi saranno due meglio ancora.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia