In questi giorni, l’ufficio elettorale del comune di Pietrelcina è impegnato ad organizzare nel migliore dei modi l’intero apparato per le prossime votazioni. In vista del rinnovo del presidente e del Consiglio della regione Campania, come pure del referendum per ridurre il numero dei deputati e senatori, il responsabile del servizio ufficio elettorale Cosimo Molinara, unitamente al dipendente Marcello Caruso, hanno predisposto ogni adempimento legato alle votazioni del prossimo 20 e 21 settembre 2020.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia