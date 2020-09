Comunali 2021, Mastella annuncia la ricandidatura: “Sarà l’ultimo atto politico della mia vita”

L’obiettivo per il prossimo 20 e 21 settembre lo stabilisce la senatrice del gruppo Misto Sandra Lonardo: “Noi Campani debutterà il Consiglio regionale”. Poi fissa i due candidati Gino Abbate e Giovanna Razzano e augura ad uno dei due “di poter rappresentare la città in Consiglio regionale”. Ma la riunione del coordinamento cittadino nel quartier generale di via Aldo Moro in vista della prossima tornata elettorale è anche l’occasione per Clemente Mastella di annunciare, di fatto, la ricandidatura alle comunali 2021.

