E’ stato effettuato pochi minuti fa il sorteggio del tabellone di Coppa Italia, manifestazione che vedrà il Benevento entrare in gioco a partire dal terzo turno, in programma il 28 ottobre. Le possibili avversarie dei giallorossi di Inzaghi sono Avellino, Renate ed Empoli. Le prime due si sfideranno nel primo turno, con la vincente che andrà a giocare sul campo dell’Empoli. Chi avrà la meglio, se la vedrà poi con la Strega al ‘Vigorito’. Insomma, c’è la possibilità che per l’esordio nella competizione tricolore vada in scena il derby con l’Avellino che manca da tre anni. Altro possibile derby agli ottavi: c’è il Napoli.