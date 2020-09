Ora esistono tutte le condizioni per portare a termine la sesta operazione in entrata. Anche gli ultimi dubbi sono stati spazzati via, tanto è vero che oggi Bryan Dabo diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Benevento. Come anticipato da Il Sannio Quotidiano, quella odierna sarà la giornata della formalizzazione di un affare che prevede l’arrivo nel Sannio del centrocampista di origini francese, con il promettente Davide Gentile, classe 2003 già nel giro delle nazionali giovanili, che farà il percorso inverso e si trasferirà in Toscana, dove inizialmente sarà aggregato alla formazione Primavera guidata da Alberto Aquilani.

