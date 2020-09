Il report della Cgia di Mestre e quello del sistema Anpal Excelsior Unioncamere collimano sulle difficoltà nel reperimento. Per il centro studi del Veneto sono oltre 5.800.000 gli occupati sovraistruiti presenti in Italia e secondo l’osservatorio sulle assunzioni restano tante le difficoltà nel reperire profili specialistici. Nel trimestre agosto-ottobre 2020 ben mille assunti in meno rispetto al 2019: un anno fa furono circa 4mila e quest’anno saranno 2.940. Nonostante questo calo, resta stabile invece il numero di posizioni lavorative di difficile reperibilità: 270 posti per il trimestre di riferimento.

