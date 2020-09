Le parole di Conte hanno provocato la rabbia dei tifosi, ma non hanno sorpreso più di tanto la Federazione. Il tema è sempre quello della riapertura degli stadi che per il momento è stata nuovamente stoppata. La conferma arriverà con il nuovo dpcm che, oltre a ribadire l’obbligo di mascherine al chiuso e nei luoghi aperti dove non si può mantenere il distanziamento, divieto di assembramento, limite di capienza per i trasporti pubblici fissato all’80 per cento, confermerà anche la chiusura degli impianti sportivi al pubblico. Provvedimento che entrerà in vigore a partire da oggi e che sarà valido fino al 30 settembre. Data non banale per la Figc che continua a lavorare per riportare il pubblico sugli spalti proprio a partire da ottobre.

