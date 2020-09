C’è ancora qualcosa che balla. Dettagli che hanno fatto slittare la firma di Bryan Dabo: sarebbe dovuta arrivare già ieri, ma probabilmente bisognerà aspettare qualche giorno, al massimo dopo il week-end. In ogni caso, non ci sono molti dubbi sul fatto che il centrocampista della Fiorentina sarà un nuovo calciatore del Benevento, come confermato anche dal presidente Vigorito, nel corso di un’intervista rilasciata a Sabato Sport, in onda su Radio 1: «Dabo è uno dei nomi caldi, direi caldissimo» queste le parole del patron giallorosso che ha annunciato anche la definitiva rinuncia a Jack Bonaventura.

