Tre colpi in sette giorni. La settimana in corso si annunciava particolarmente calda e sicuramente si può dire che non ha tradito le attese. Dalla curiosità che solitamente si porta dietro il sorteggio del calendario a un mercato scoppiettante sul fronte delle entrate: continuano a essere giorni molto intensi per il Benevento che, dopo aver chiuso l’acquisto di Lapadula, ieri ha ufficializzato un altro innesto per l’attacco e oggi potrebbe fare altrettanto per il centrocampo (anche se è definitivamente sfumato Bonaventura che ha scelto la Fiorentina).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia