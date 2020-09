Stasera ad Amsterdam la sfida di Nations League tra Polonia e Olanda: Glik sarà in campo da capitano

Un lungo viaggio di 11 ore, due allenamenti e stasera il debutto in Nations League con la maglia della Polonia. Sono stati giorni intensi per Kamil Glik che ha lasciato il ritiro austriaco in anticipo rispetto ai suoi compagni, per rispondere alla convocazione della nazionale polacca, in vista del doppio impegno di Nations League contro Olanda e Bosnia-Erzegovina. La prima sfida andrà in scena questa sera alle 20.45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro gli Orange.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia