Un bilancio pesante presso la casa circondariale di Capodimonte a seguito di una vicenda ascrivibile a due internati di origine marocchina che hanno dato vita – perché esasperati per non avere visto accolte delle loro richieste in termini di benefici trattamentali – ad una protesta estrema, con violenza su cose e persone, domata non senza problemi dal drappello di polizia penitenziaria presso l’istituto penale. Nel corso dell’intervento per fermare i due detenuti in preda ad escandescenza, cinque agenti sono rimasti feriti, di cui due in modo molto serio.

