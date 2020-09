Si è svolto ieri a Reino lo screening di massa della popolazione residente richiesto dall’amministrazione e attuato con l’aiuto della Asl di Benevento. Sono stati somministrati circa 739 test sierologici del tipo rapido che consegnano il risultato in pochi minuti. Si sono presentati anche cittadini residenti nei Comuni limitrofi, come richiesto da alcuni Sindaci. Pochi i risultati positivi, circa l’1% dei test effettuati per un totale di nove casi sospetti di cui qualcuno fa riferimento a residenti di altri Comuni. Saranno adesso sottoposti al tampone per accertare la presenza del virus.

