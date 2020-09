L’attesa sta per finire per il quinto colpo di mercato, ma il Benevento potrebbe mettere a segno un altro a stretto giro di posta. Vicina ad andare in porto, infatti, la trattativa per portare alla corte di Inzaghi il centrocampista Bryan Dabo della Fiorentina: ieri è arrivato l’accordo tra le società, ora manca il sì del giocatore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia