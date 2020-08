Il via libera definitivo per Gianluca Lapadula è arrivato nella giornata di ieri, quando è andato in scena l’ultimo confronto telefonico tra il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, e il suo omologo del Genoa, Daniele Faggiano. Le parti sono d’accordo su tutto: sulla valutazione e sulla formula del trasferimento. E pure l’attaccante italo-peruviano, che ieri non si è allenato con i rossoblù, ha confermato il proprio gradimento per la destinazione sannita.

