Dopo gli strali reciproci, altro veleno tra Mastella e Salvini, ormai nemici giurati. Il Sindaco mette il veleno in coda alla visita di martedì pomeriggio del leader leghista a Benevento e promette di multarlo, insieme ai suoi seguaci, per il non uso della mascherina durante l’incontro politico di via Traiano.

