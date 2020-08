E’ sempre in fermento il mercato del Benevento che, in attesa di ricevere risposte positive per Bonaventura e Gervinho, si prepara a regalare a Inzaghi il primo rinforzo dell’attacco che con ogni probabilità sarà Gianluca Lapadula. Nella giornata di ieri, il direttore sportivo Pasquale Foggia ha trovato una bozza d’intesa con il Genoa per l’arrivo in giallorosso dell’attaccante italo-peruviano che, come raccontiamo da settimane su queste colonne, è sempre stato l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo della Strega.

