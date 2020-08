Una gatta da pelare per il direttore artistico Renato Giordano lo stop imposto per motivi di sicurezza ai due eventi con Ghali e Geolier. Innanzitutto i cachet. I due avevano cachet importanti, soprattutto il famoso rapper milanese che del resto è una stella da primissimi posti in classifica nella hit italiana. Per averne i servigi nell’ultima serata del festival, Giordano aveva chiuso per un cachet da 77mila euro, Iva compresa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia