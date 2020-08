Bell’atmosfera, proprio no. A piazza IV Novembre non risuoneranno le note della canzone da hit parade del rapper milanese Ghali che doveva chiudere con un concerto dei suoi l’edizione ‘Lontano da nessuno’ di Città Spettacolo. Ma la pandemia sgretola certezze alla velocità della luce, figuriamoci se non spazza via uno, due concerti nel giro di 24 ore. Ed è proprio quello che è accaduto, in un giorno i due eventi musicali più attesi dai giovanissimi (oltre a Ghali, l’esibizione del quotato trapper napoletano Gioelier) sono stati cancellati dal cartellone della rassegna sannita.

